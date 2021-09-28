 

Катерина Ковальчук показала танцы и песни Харламова на вечеринке

28.09.2021, 13:14, Разное
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Новая возлюбленная Гарика Харламова Катерина Ковальчук показала танцы и песни комика на одной из вечеринок. Пара перестала скрывать роман от публики, поэтому совместные публикации начали появляться в аккаунтах звезд в Instagram.
Слухи о романе ходили давно, а основанием для них становились снимки и видео на страницах звезд с одинаковыми локациями. В одной из недавних Stories Ковальчук показала веселящегося на вечеринке возлюбленного.

Примечательно, что после этой публикации фанаты начали обсуждать отношения Ковальчук и Харламова и сравнивать их с жизнью комика с Кристиной Асмус. По их словам, новая пассия часто показывает своего возлюбленного в соцсети, а не только свои образы и снимки из фотосессий. Также фолловеры убедились, что Харламов умеет весело отдыхать, хотя с Асмус чаще всего сидел дома.

Источник: 7days.ru



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