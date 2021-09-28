5 веских причин сделать прививку от гриппа как можно скорее



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Прививка действительно защищает от гриппа и его осложнений

На фоне ужасов пандемии опасность других респираторных инфекций, в том числе гриппа, несколько обесценилась, и многие перестали бояться сезонного «вирусняка». Но если от большинства ОРВИ можно выздороветь без последствий за неделю, то гриппом лучше не болеть, особенно пожилым людям и с хроническими заболеваниями. У детей до года и ослабленных малышей грипп может осложняться пневмонией и энцефалитом.

Вакцина от гриппа как и любые другие не защищает от заражения на 100%, но значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти. По последним данным, если привитый взрослый человек все-таки заболевает и попадает в больницу по поводу гриппа, у него на 26% ниже вероятность лечения в отделении интенсивной терапии и на 31% — риск смерти. Кроме того, такие пациенты выздоравливают быстрее.

Согласно другому исследованию, вакцинация защитила снизила риск госпитализации детей в отделение интенсивной терапии на 74% во время эпидемий гриппа в 2010-2012 годах.

Прививка защитит от одновременного инфицирования COVID-19 и гриппом

В прошлом году ВОЗ рекомендовала усилить сезонную вакцинацию от гриппа из-за серьезных опасений, что одновременное циркуляция двух опасных инфекций может усугубить эпидемиологическую обстановку. Этого не произошло: заболеваемость гриппом значительно снизилась, а во второй половине года практически сошла на нет, о чем свидетельствует эпидемиологический анализ.

По мнению ученых, все дело в усиленной профилактике и ограничениях во время пандемии: как только люди начали носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и реже посещать общественные места, заболеваемость гриппом резко пошла вниз.

Но похоже, в этом году грипп может вернуться: недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологи ожидают роста заболеваемости осенью. Из-за низкой заболеваемости гриппом в прошлом году у населения не сформировалась «иммунная прослойка», что делает нас более уязвимыми к этой инфекции.

Американские эпидемиологи также предрекают всплеск заболеваемости гриппом в новом сезоне. Согласно прогнозам, в этом году в США число госпитализаций в связи с гриппом может вырасти минимум на полмиллиона по сравнению с предыдущими годами. Из-за ослабления коллективного иммунитета больше всего новая эпидемия может ударить по детям младшего возраста.

Кроме того, сохраняется серьезный риск «двойного удара», то есть одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа. И пока нет никаких данных о том, как переносят грипп переболевшие COVID-19, в том числе с осложнениями и долгосрочными симптомами. Как минимум, еще одна тяжелая и смертельно опасная инфекция не принесет им никакой пользы.

Что касается интервала между прививками от COVID-19, то Роспотребнадзор предлагает подождать не менее месяца. Но скорее всего, эти рекомендации будут пересмотрены, считает Андрей Афанасьев, директор по исследованиям и разработкам компании «Петровакс», производителя препаратов и вакцин.

«На мой взгляд, интервал между прививками может быть уменьшен вплоть до нуля. Сейчас уже есть несколько клинических исследований одновременной вакцинации от ковида и гриппа. Также несколько комбинированных ковидно-гриппозных вакцин сейчас в разработке. В целом, совмещение вакцин — это совершенно нормальная ситуация для календаря прививок».

Вакцина от гриппа может потенциально защитить от COVID-19

Первыми о такой вероятности сообщили ученые из Италии в сентябре 2020 года, когда обнаружили, что показатели заболеваемости COVID-19 среди привитых пожилых итальянцев ниже, чем у людей, не получивших вакцину. Другое исследование, проведенное среди сотрудников медицинского центра Университета Радбауд также показало, что люди, сделавшие прививку от гриппа, заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.

Позже американские ученые заявили, что прививка от гриппа и пневмококка обеспечивает потенциальную защиту от COVID-19 и для детей тоже.

В ходе исследования с участием 75 тысяч пациентов из США и Великобритании с подтвержденным COVID-19 ученые выяснили, что у привитых от гриппа реже развиваются тяжелые осложнения после коронавируса. Люди, не получившие вакцину от гриппа, чаще попадали в отделение интенсивной терапии. Ученые предположили, что прививка «подстегивает» иммунную систему, усиливая защиту от других инфекций.

Впрочем, есть и альтернативное объяснение этому феномену, отметил Андрей Афанасьев:

«От гриппа чаще всего прививаются люди в целом более здоровые, чем непривитые. Скорее всего уровень образования влияет как на решение привиться, так и на общий уровень заботы о здоровье».

Вакцинация против гриппа спасает от смерти пациентов после инфаркта

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень восприимчивы к инфекциям, и поэтому во время сезонной эпидемии гриппа смертность среди таких пациентов значительно возрастает. Недавно ученые из Шотландии опубликовали результаты крупного исследования, которое проводилось в 30 больницах в 8 странах мира с участием более 2,5 тысячи пациентов. Практически все они были госпитализированы с инфарктом миокарда.

Участников разделили на две группы, половина из них получила прививку от гриппа в течение 72 часов после госпитализации или хирургического вмешательства, половина — плацебо. В течение года исследователи фиксировали случаи смерти от всех причин и сердечно-сосудистых событий в обеих группах.

У пациентов, получивших прививку от гриппа, на 28% снизился риск смерти, повторного инфаркта или тромбоза стента (при нем тромбы образуются на трубках, которые вводят в коронарные артерии для лечения ИБС). Показатели вакцинированных людей сравнивали с данными о тех, кто не привился. Смертность от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, у вакцинированных была меньше на 41%.

Профессор Филиппо Креа (Filippo Crea) из Университетской клиники Агостино Джемелли предположил, что вакцина от гриппа может оказывать иммуномодулирующий эффект, тем самым уменьшая тяжесть развивающейся сердечной недостаточности.

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Вероятность инфаркта миокарда в течение недели после перенесенного гриппа увеличивается в шесть раз. Известно также, что серьезные проблемы с сердцем возникают примерно у 12% людей, госпитализированных по поводу гриппа.

..и снижает смертность от всех причин у людей с болезнями сердца

В прошлом году американские ученые проанализировали данные 16 исследований, которые охватили 237 тысяч человек. Он пришли к выводу, что у людей, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, которые проходят вакцинацию от гриппа, риск смерти от болезней сердца ниже на 18%, а риск смерти от любой причины – на 28%. Кроме того, у них на 13% меньше вероятность любых осложнений со стороны сердца по сравнению с теми, кто не прививается от гриппа.

Авторы исследования указывают, что этот эффект можно сравнить с эффектом кардиологических препаратов. Например, ингибиторы АПФ, которые используют для контроля артериального давления, снижают риск смерти на 20-25%. При этом прививаться от гриппа нужно один раз год, а лекарства нужно принимать ежедневно.

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