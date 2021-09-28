 

Кремль прокомментировал назначение главного тренера сборной по хоккею

28.09.2021, 13:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением тренера российской сборной по хоккею, выразил надежду, что ситуация в этом виде спорта в РФ не станет хуже, чем в футболе.

«Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», – передает ТАСС слова Пескова. При этом он признал, что вопросы отечественного хоккея не входят в прерогативу Кремля, «хотя это очень популярный вид спорта и он любим главой государства».

Ранее во вторник экспертный совет федерации рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером национальной команды.



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