Кремль прокомментировал назначение главного тренера сборной по хоккею

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением тренера российской сборной по хоккею, выразил надежду, что ситуация в этом виде спорта в РФ не станет хуже, чем в футболе.

«Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», – передает ТАСС слова Пескова. При этом он признал, что вопросы отечественного хоккея не входят в прерогативу Кремля, «хотя это очень популярный вид спорта и он любим главой государства».

Ранее во вторник экспертный совет федерации рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером национальной команды.