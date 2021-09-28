В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве Пригожина в выборы

В США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела – фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина, информирует принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд».

Как указали в компании, более трех месяцев назад Пригожин направил заявление в адрес Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Казначействе США с требованием отменить все санкционные ограничения и раскрыть «доказательства», на основании которых он был включен в этот список. Подчеркивается, что на данный момент ответ от OFAC не поступил, в связи с этим бизнесмен и его юристы готовят допзаявление. Отмечается, что «вероятно, дело будет доведено до открытого суда», сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе также рассказали, что по инициативе спецпрокурора США Джона Дарема, назначенного для расследования так называемого «Рашагейта» (предвыборного сотрудничества между Дональдом Трампом и России), было заведено уголовное дело против адвоката Майкла Сассмана. Отмечается, что, согласно предъявленному обвинению, осенью 2016 года, тайно представляя интересы избирательной кампании Клинтон, он передал агентам ФБР ложные материалы о якобы российском вмешательстве в выборы президента США.

«Более того, в обвинительном заключении есть много интересных фактов, касающихся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого "досье", созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, которые были в свое время также положены и в основу обвинения против Евгения Викторовича во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году», – отметили в компании.

Подчеркивается, что это подтверждает как незаконность предъявленного Пригожину обвинения во вмешательстве в эти выборы, так и незаконность санкций. «Евгений Викторович продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила», – добавили в «Конкорде».

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов.

Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.