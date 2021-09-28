Колокольцев вручил награды обезвредившим стрелявшего в Перми полицейским

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в пермском вузе, сообщили в ведомстве.

Глава министерства вручил инспектору первого взвода первой роты первого батальона полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову – медаль «За отличие в охране общественного порядка», сообщается на сайте «МВД Медиа».

Колокольцев выразил благодарность полицейским за добросовестную службу и вручил погоны. Калинину досрочно присвоили звание «лейтенант полиции», а Макарову – «капитан полиции».

Министр отметил, что защитник правопорядка должен быть готов в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду. «В экстремальной ситуации, сопряженной с риском для жизни, вы проявили отвагу, умение принять единственно верное решение. В очередной раз доказали, что профессия полицейского – это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей», – сказал он.

Колокольцев напомнил, что в результате трагедии в Перми погибли шестеро, более 40 получили ранения и травмы, он выразил от руководства и личного состава министерства соболезнования родным и близким погибших, и пожелал выздоровления пострадавшим.

«Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД РФ по городу Перми», – подчеркнул глава МВД.

Отмечается, что Калинин первым прибыл на место и, оказавшись лицом к лицу с вооруженным преступником, сохранил самообладание и обезвредил его. Макаров же в это время организовал эвакуацию студентов и преподавателей, и не допустил паники.

Между тем глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность студентам и педагогам вуза, которые помогали другим во время проишествия.

«Хочу сказать особые слова благодарности преподавателям и ребятам, которые оказывали поддержку (пострадавшим при ЧП). Человеческий дух тяжело сломить: когда общался с ребятами, то увидел, что они полны оптимизма, нацелены продолжить учёбу, строят карьерные планы», – цитирует Махонина РИА «Новости»

Он добавил, что региональное руководство должно заботиться о работе учреждения «с особым трепетом».

«Мне удалось быть на месте происшествия в первый час. Собственными глазами все наблюдал. Это вооруженное нападение, от него не застрахован никто. Но мы должны сделать все, чтобы это не повторилось», – заключил губернатор.

Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.