И вовсе не только шапки: модные варианты головных уборов на осень и зиму 2021/22

Если нужно подобрать идеальный головной убор на осень или зиму, то стоит учитывать текущие модные тенденции. Отличным вариантом станет не только шапка, но и множество других стильных и актуальных вариантов, которые выглядят просто фантастически. Вот некоторые модные тренды головных уборов, а также практические советы относительно того, как их правильно носить и с чем сочетать.

Шапка-бини (главное фото)

Эта модель не теряет своей актуальности на протяжении длительного времени. Этой осенью и зимой будут актуальны изделия совершенно любой вязки (мелкой, средней или же крупной). Можно подобрать тот вариант, который больше всего нравится.

Носить бини можно с совершенно любой одеждой. Отлично сочетается этот головной убор с классикой, спортивным стилем и даже шубой.

Панама

Это очень модный и стильный вариант головного убора, который вернулся к нам несколько лет назад. Женщины выбирают такой вариант, чтобы выглядеть эффектно и современно.

Отлично смотрится такой головной убор в сочетании со стегаными, дутыми, кожаными вариантами верхней одежды.

Бейсболка

Такой головной убор уверенно завоевывает все большую популярность, и даже в холодное время они будут все более актуальными. Естественно, нужно учитывать температуру воздуха на улице, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.

Если у вас еще нет бейсболки, то сейчас самое время ее приобрести. Для холодного времени года отлично подойдут стеганые, шерстяные, кожаные модели, с отделкой под овчину.

Носить бейсболки особенно актуально не в привычном спортивном стиле, а в сочетании с классикой. Очень эффектно такой головной убор смотрится с пальто, тренчем и даже шубой.

Шляпа

Тренды на шляпы то возвращаются, то немного затихают. Однако их актуальность никогда не утрачивается. Для многих модниц шляпа является просто неотъемлемой частью гардероба.

Не стоит ограничиваться только черным или коричневым цветом. Отлично смотрится шляпа бордового, изумрудного, синего, серого цвета. Очень эффектно выглядит головной убор молочного оттенка.

Хорошо смотрятся шляпы вместе с пальто и другой одеждой в классическом стиле.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Берет

Этот головной убор помогает придать образу французский шик. Особенно большой популярностью пользуются кожаные стеганые береты, которые будут в тренде осенью и зимой.

Эффектно смотрятся такие головные уборы вместе с тренчами, пальто, кожаными куртками, спортивными бомберами.

Косынка

Тренд на косынки все больше и больше набирает обороты. Это очень женственный и эффектный аксессуар.

Осенью очень актуальными будут кожаные, стеганые и утепленные модели. Завязывать их можно любым способом, например, сзади или на шее.

Косынки отлично смотрятся с шубой и пальто. При желании сверху можно надеть берет или шляпу.

Капор и балаклава

Это достаточно неоднозначный и интересный тренд. Одним нравятся такие головные уборы, а другие от них не в восторге.

Носить капор можно с любым вариантом верхней одежды. Он отлично сочетается с расслабленным городским стилем, элегантной классикой, курткой, шубой, тренчем или пуховиком.

Балаклава хорошо смотрится со спортивным стилем. Однако носить ее можно также и с классическим пальто.