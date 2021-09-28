Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз

Актриса отметила, что вынуждена уехать на постоянное место жительства в Сочи.

“Да, я очень люблю Кавказское побережье. У меня есть профессиональное заболевание – астма. И мне там очень хорошо. Если бы я строила дом на деньги, которые зарабатываю, я бы не смогла его достроить. У меня хорошо продалась однокомнатная квартира в Москве. Сейчас я продолжаю стройку. Надеюсь, еще год-два, и все будет в порядке”, – отметила она.

Контекст:

Проклова в 2017 году рассказала о романах с актерами Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым и Олегом Табаковым. Она также призналась, что сделала аборт от Янковского.

В эфире программы “Секрет на миллион” на канале НТВ заявила, что в возрасте 15 лет стала жертвой домогательств знаменитого актера.

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