Российский миллиардер Пугачев: У Путина вообще нет друзей. Он не доверяет никому, даже жене

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. СМИ называли Пугачева близким другом Путина.

По словам бизнесмена, с Путиным с 1996 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие праздники.

“Интенсивность [общения] спадала по мере обрастания другими людьми, интересами, по мере угасания его интереса к стране и угасания моего интереса к нему. Общались мы до того, как я перестал приезжать в Россию. Это был 2010 год, по сути”, – рассказал Пугачев.

“Как друг Путин хорош? Он надежный человек?” – спросил Гордон.

“Нет. У него вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф”, – ответил Пугачев.

Бизнесмен назвал глупостью информацию, будто Путин верный, порядочный, надежный человек и не бросает своих.

“Он не доверяет никому. Он [даже] жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. Потому что он говорит какими-то полутонами о чем-то непонятном. Нет, он не друг, закрытый человек. Я думаю, что это один из важных моментов, который привел страну к сегодняшнему состоянию. Лидер страны никогда не декларировал, что он собирается делать, куда он вообще ведет страну. Я с ним много раз говорил: “Володя, это странно…” Он же собирает каких-то министров, премьер-министра, администрацию… И каждый раз после такой встречи все говорили: “Че шеф-то сказал? Че делать-то?” Я ему говорю: “Володя, люди не понимают, что ты говоришь”. Надо просто и ясно сказать, куда идем: к капитализму, к коммунизму, социализму, в чем идея твоя, чего ты хочешь – все должны быть богатыми, или все должны быть бедными, или все взять и поделить…” – сказал Пугачев.

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Пугачев является основателем “Межпромбанка”. Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме “Межпромбанка”, по данным “Коммерсанта”, Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как “Межпромбанк” был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.



Дмитрий ГОРДОН

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