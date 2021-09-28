 

Российский миллиардер Пугачев: У Путина вообще нет друзей. Он не доверяет никому, даже жене

28.09.2021, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. СМИ называли Пугачева близким другом Путина.

По словам бизнесмена, с Путиным с 1996 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие праздники.

“Интенсивность [общения] спадала по мере обрастания другими людьми, интересами, по мере угасания его интереса к стране и угасания моего интереса к нему. Общались мы до того, как я перестал приезжать в Россию. Это был 2010 год, по сути”, – рассказал Пугачев.

“Как друг Путин хорош? Он надежный человек?” – спросил Гордон. 

“Нет. У него вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф”, – ответил Пугачев. 

Бизнесмен назвал глупостью информацию, будто Путин верный, порядочный, надежный человек и не бросает своих.

“Он не доверяет никому. Он [даже] жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. Потому что он говорит какими-то полутонами о чем-то непонятном. Нет, он не друг, закрытый человек. Я думаю, что это один из важных моментов, который привел страну к сегодняшнему состоянию. Лидер страны никогда не декларировал, что он собирается делать, куда он вообще ведет страну. Я с ним много раз говорил: “Володя, это странно…” Он же собирает каких-то министров, премьер-министра, администрацию… И каждый раз после такой встречи все говорили: “Че шеф-то сказал? Че делать-то?” Я ему говорю: “Володя, люди не понимают, что ты говоришь”. Надо просто и ясно сказать, куда идем: к капитализму, к коммунизму, социализму, в чем идея твоя, чего ты хочешь – все должны быть богатыми, или все должны быть бедными, или все взять и поделить…” – сказал Пугачев. 

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Пугачев является основателем “Межпромбанка”. Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме “Межпромбанка”, по данным “Коммерсанта”, Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как “Межпромбанк” был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. 

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера

13.03 / Биткоин обновил исторический максимум

06.12 / В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек

22.07 / Киев и Варшава собрались помешать запуску «Северного потока – 2»

16.02 / За год НАПК получило более 3 тыс. сообщений о коррупции – глава агентства

03.07 / FAZ – вывод войск из Германии ослабит НАТО и сорвёт планы по устрашению России

05.11 / Экс-глава парламента Косово арестован в Гааге

07.12 / Тихановская призвала Запад ужесточить санкции против Белоруссии

28.05 / Под Киевом из зала суда сбежал подозреваемый

02.12 / “Делали это и раньше”. В Закарпатье прокомментировали исполнение гимна Венгрии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика