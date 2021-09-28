Лучшие программы для фото на Айфон

Продукты компании Adobe

Photoshop Fix – одно из самых известных приложений, с помощью которого можно:

редактировать свет и эффекты;

добавлять насыщенности оттенкам;

фокусироваться на отдельных моментах;

заменять одни детали на другие.

Это бесплатная программа, которая позволяет синхронизироваться с другими устройствами, передавать данные через облако, работать с форматами большого размера. Она легкая в применении, подходит для новичков, адаптирована под новые версии iOS, доступна для установки на iPhone 13 в Украине и других странах.

Adobe Lightroom CC подойдет тем, кому нужны простейшие фильтры, чтобы постить снимки в соцсети. Вы делаете кадр, затем убираете шум и меняете оттенки.

Программы для арт-эффектов

Пользователи онлайн-платформ для общения могут установить приложения, чтобы добавить снимкам художественной ценности. Vinci отличается внедренной нейросетью, каждый фильтр здесь направлен на соблюдение максимальной точности. С ним можно создать коллаж, превратить фото в объект искусства.

Фото: comfy.ua

Prisma поможет сделать из фото картину, как у известного художника. Его можно применять для любых кадров, здесь почти не бывает сбоев.

Редакторы для внешности

Facetune делает облик идеальным. Программа подойдет тем, кто снимает селфи и портреты. Ее предназначение – улучшение лица, для этого можно:

удалять прыщи;

закрашивать темные круги под глазами;

добавлять эффекты, фильтры и т.п.

Retouch Me: Body and Face Editor позволяет изменить талию, бедра, грудь, лицо. Он проще, чем Photoshop, профессионально обрабатывает кадры, но платный, работает только с высококачественными фото.

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