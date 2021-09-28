Лучшие программы для фото на Айфон
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Продукты компании Adobe
Photoshop Fix – одно из самых известных приложений, с помощью которого можно:
редактировать свет и эффекты;
добавлять насыщенности оттенкам;
фокусироваться на отдельных моментах;
заменять одни детали на другие.
Это бесплатная программа, которая позволяет синхронизироваться с другими устройствами, передавать данные через облако, работать с форматами большого размера. Она легкая в применении, подходит для новичков, адаптирована под новые версии iOS, доступна для установки на iPhone 13 в Украине и других странах.
Adobe Lightroom CC подойдет тем, кому нужны простейшие фильтры, чтобы постить снимки в соцсети. Вы делаете кадр, затем убираете шум и меняете оттенки.
Программы для арт-эффектов
Пользователи онлайн-платформ для общения могут установить приложения, чтобы добавить снимкам художественной ценности. Vinci отличается внедренной нейросетью, каждый фильтр здесь направлен на соблюдение максимальной точности. С ним можно создать коллаж, превратить фото в объект искусства.
Фото: comfy.ua
Prisma поможет сделать из фото картину, как у известного художника. Его можно применять для любых кадров, здесь почти не бывает сбоев.
Редакторы для внешности
Facetune делает облик идеальным. Программа подойдет тем, кто снимает селфи и портреты. Ее предназначение – улучшение лица, для этого можно:
удалять прыщи;
закрашивать темные круги под глазами;
добавлять эффекты, фильтры и т.п.
Retouch Me: Body and Face Editor позволяет изменить талию, бедра, грудь, лицо. Он проще, чем Photoshop, профессионально обрабатывает кадры, но платный, работает только с высококачественными фото.
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