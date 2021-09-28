 

Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании

28.09.2021, 12:50, Новости дня
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В публикации отмечается, что Граймс ответила на вопросы по электронной почте. Артистка сообщила, что после разрыва с Маском намерена колонизировать один из спутников Юпитера “для лесбийской космической коммуны”.

Редакция назвала заявление Граймс ироничным.

Контекст:

Маск и Граймс стали парой в 2018 году. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались из-за того, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. По словам Маска, они с экс-возлюбленной продолжают вместе воспитывать своего сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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