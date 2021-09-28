При помощи смартфонов можно будет определять степень загрязнения воды

В Сингапуре создали специальное приложение, при помощи которого можно будет, используя обычный смартфон, определить, насколько загрязнена вода. Точность работы программного продукта очень высока, утверждают эксперты.

Разумеется, для получения результата необходима камера смартфона, которые снимает воду в прозрачном сосуде. А специальный алгоритм определяет скорость передвижения в жидкости мельчайших частиц и даже микробов.

До создания данного программного продукта исследователи установили, что в чистой и загрязненной воде скорость передвижения микрочастиц разная. По словам специалистов, для определения степени загрязнения воды понадобится потратить примерно две минуты.