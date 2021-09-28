Американские ученые сумели отслеживать сразу миллион нейронов в мозге подопытных мышей

Ученые из нью-йоркского университета Рокфеллера (США) заявили об очередном научном рекорде. Им удалось одновременно отслеживать в мозге подопытных мышей миллион нейронов.

Такие исследования проводятся уже давно, поясняют специалисты. Сложность состоит в том, что современная аппаратура позволяет отслеживать ограниченное количество нейронов. Один миллион – это на сегодня рекордное значение.

Увеличивать количество нейронов, одновременно находящихся под контролем, очень важно, поясняют эксперты. В конце концов, появится возможность полноценно исследовать мозговую деятельность человека. Для того чтобы организовать процесс, на этот раз использовали принципиально новую технологию «микроскопии световых шариков».