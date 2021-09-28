 

Около 90% москвичей начали тратить баллы по акции “Миллион призов”

28.09.2021, 12:24, Разное
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С 17 по 19 сентября у жителей российской столицы была уникальная возможность не только выбрать депутатов Госдуму и Мосгордумы с помощью дистанционного электронного голосования, но и получить за это ценные призы. Всего среди участников ДЭГ разыграли 250 тысяч подарков.

Самые удачливые москвичи стали обладателями квартир и автомобилей. Кроме того, онлайн-избиратели получили сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. Их до 30 сентября можно обменять на промокоды и потратить по курсу “один балл – один рубль” у партнеров программы “Миллион призов”.

Инициатива о проведении акции принадлежит столичным предпринимателям и Московской торгово-промышленной палаты. Там уточнили, что на сегодня свои промокоды уже активировали 20 из 21 обладателя квартир и 93 из 100 граждан, выигравших автомобиль. Сертификатами на баллы начали пользоваться порядка 220 тысяч москвичей, то есть около 90% победителей.

Председатель МТПП Владимир Платонов призвал москвичей остерегаться мошенников при оформлении призовых квартир и действовать строго по инструкциям, указанным на сайте акции.

“Квартиры победителям будут предоставляться застройщиками – партнерами акции #ВыбираемВместе программы “Миллион призов”. Все квартиры находятся в Москве и являются однокомнатными. Недвижимость будет передаваться безвозмездно путем заключения договора дарения”, – отметил чиновник.



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