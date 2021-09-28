Мнение: Почему люди впадают в зависимость от компьютерных игр

Читатели попросили прокомментировать историю от блогера loyal-fr, нашей с вами соотечественницы, которая сейчас живёт и работает в Германии. Вы, вероятно, знаете её блог, он довольно популярен в ЖЖ.

Главный герой истории — муж-геймер, который тратит много свободного времени на свои танки. Участвует в игровых мероприятиях, общается с товарищами по игре, по-животному кричит во время ответственных боёв:

https://loyal-fr.livejournal.com/486542.html

Вчера муж сообщил мне о том, что чтобы выиграть ништяки, ему нужно играть по 3 часа 40 минут в день. Лучше конечно 5 часов, но из-за работы он не успевает, так что придется играть на выходных.

Честно сказать, я не очень поддерживаю это. Не потому что мне не нравится идея играть в комп, а потому что это объективно дофига времени. Которое он мог потратить, например, на какое-то самообучение или прогулку по улице со мной или, или, или.

– У тебя же тоже есть хобби! – так говорит муж.

Да, у меня есть хобби. Но по времени они не сравнимы с работой на полставки, а то и 3/4 ставки.

Мы с мужем редко ходим куда-то в принципе. Когда я его вытаскиваю на прогулки, то он уже через час мне жалуется, что задолбался ходить и хочет домой. Сам он меня редко когда куда-то зовёт, но я понимаю, почему: я ж его тоже не зову играть вместе на компе. Потому что мне это неинтересно. И ему неинтересно гулять и тусить на улице. В горы не против поехать, но тоже это только если я позову, организую, разбужу, приготовлю ссобойку.

На прошлой неделе, уезжая на целый день, я поубирала дома кроме пылесоса (потому что не могу наклоняться), вытащила весь мусор и так далее. Мужа попросила пропылесосить – это в его интересах, потому что он сильно чихает из-за валяющейся кошачьей шерсти. Но какой там! Он 5 часов играл на компе, потом с мамой говорил по Скайпу, а потом общался по телефону с ребятами из игры, чтоб обсудить стратегии.

Ситуация типична. У мужчины есть некое увлечение, от которого он зависит. Игра держит его сразу на нескольких уровнях.

1. Игры такого рода — какое-никакое, а развлечение. Стрелять из танка по другим танкам весьма занимательно, даже через несколько лет игры.

2. Как ясно из поста, у игрока есть коллектив, своё «общество», в котором ему комфортно. И это не пустая компания лавочных собутыльников, а команда танкистов, у которых есть общая «работа», общие цели. У них всегда в достатке темы для разговора: стратегии, новые танки, старые баги, жадность разработчиков игры… тут не надо натужно давить из себя реплики про погоду, как при случайной встрече с соседом на автомобильной парковке.

3. Игра позволяет мериться статусом: у кого выше рейтинг, у кого круче танк. Так как стремление к статусу у большинства людей жёстко прошито в голове, игроки обычно готовы тратить время и силы, чтобы поддерживать свой рейтинг и чтобы «выбивать» новые крутые предметы.

4. Разработчики используют грязные психологические трюки, чтобы удержать интерес игрока. В классических докомпьютерных казино, к примеру, убирают окна, чтобы игроки не отвлекались от карточного стола, прячут часы, предлагают бесплатный перекус и бесплатные напитки. В деньговыжимающих играх есть свой арсенал аналогичных приёмов.

К примеру, те самые мероприятия, про которые пишет loyal-fr, и суть которых сводится к обмену внутриигровых плюшек на свободное время и карманные деньги игроков.

В итоге получается извращённая созависимость: как сейчас принято говорить, «токсичные отношения». Игрока заманивают в сети и ставят в такое положение, что он добровольно и с песней спускает на игру «драгоценные» годы своей жизни.

Я ставлю «драгоценные» в кавычки, так как проблема, разумеется, не только в игре. Жизнь в современном европейском обществе психологически некомфортна для мужчин. Если мы уберём у условного немца убежище в виде игры, он не превратится волшебным образом в любителя безалкогольных застолий и велосипедных прогулок. Он просто найдёт себе новую болезненную зависимость — начнёт пить, например, или подсядет на игровые автоматы, или займётся банальным развратом в тщетных поисках человека, который «его поймёт». Таким образом, «драгоценные» годы игрок всё равно наверняка спустит на какую-нибудь ерунду, вот только последствия традиционных офлайновых зависимостей будут значительно тяжелее.

Потратив несколько лет на онлайн-игру, даже самую примитивную и меркантильную, игрок всё же в итоге почти наверняка встряхнётся, встанет из-за компьютера и пересмотрит свои привычки. К примеру, перепланирует график таким образом, чтобы онлайн-игры занимали только часть свободного времени, и не мешали ни работе, ни сну, ни общению с близкими.

Напротив, игровые автоматы или весёлые пьянки могут завести игрока в крайне неприятное положение, за 5-10 лет отобрав у него деньги, здоровье, карьеру и семью.

Теперь мы видим, «кто виноват». Разработчики игры создали эдакий опиумный киберпритон, в котором заблудшие души могут лечь на подушки и отрешиться на несколько часов от тягот реальной жизни. Ответить на вопрос «что делать» будет сложнее.

Походы к психотерапевту, несомненно, пойдут на пользу, однако тут есть сразу несколько подводных камней. Во-первых, услуги психотерапевта стоят денег, а ходить к нему надо долго, никак не меньше нескольких месяцев. Во-вторых, классические любители танчиков будут с пеной у рта отрицать свою зависимость от игры, отстаивать своё право на «цивилизованное хобби», называть себя военными историками, изучающими теорию танкового дела. В-третьих, значительная часть психотерапевтов ничего не знает о компьютерных играх, но при этом охотно берётся «лечить» геймеров. Эффективность такого шарлатанского «лечения» сравнима с эффективностью лечения пиявками или гомеопатией.

Весьма правильный подход, на который будет указывать и порядочный психотерапевт, возврат к традиционным ценностям. Крепкая разнополая семья, несколько детей, походы в церковь по воскресеньям, стремление к финансовой обеспеченности. Напомню, сейчас на Западе поколение пориджа подталкивают ровно к противоположному, по каждому из четырёх пунктов, причём весьма настойчиво. Как результат — большое количество несчастных, которые сто лет назад пили бы горькую или нюхались с революционерами, а сейчас живут жизнью, идентичной по вкусу натуральной, в бюджетных онлайн-загончиках.

Наконец, как зависимым от игр, так и тем, кто не играет в видеоигры вовсе, следует научиться различать здоровые игры от нездоровых, освоить игровую технику безопасности, начать контролировать эмоции во время ответственных моментов. К примеру, Дота, в отличие от условных танков, является нормальным хобби: хотя бы потому, что там нет плохого доната, и там нет игровых событий, принуждающих игрока тратить на игру больше времени, чем у него есть. Классический любитель Доты заходит в игру на одну-две катки в день, то есть на один-два часа. Получив свой заряд эмоций и общения, он спокойно закрывает игру, так как Дота не пытается удержать его у себя разными нечестными способами.

Заместительная терапия такого рода может стать отличным решением — если только сам геймер осознает, что текущая игра выдаивает его досуха, не давая ничего важного взамен.

Какие игры хороши, а какие нет — тема для отдельного большого поста. Кратко замечу, что бесплатные и бесконечные мобильные игры, — такие как Бравл Старс, например, — отравлены почти полностью. Если родители игнорируют игровое воспитание или, хуже того, запрещают детям играть, школьники с гарантией подсаживаются именно на такие плохие игры.

Хорошие игры — это, например, офлайновые игры-песочницы или игры с сюжетом, такие как классический Майнкрафт, Римволд, Ведьмак 3, одиночная версия ГТА 5 и тому подобные. Самые лучшие игры — интеллектуальные, в которых только начальный курс обучения занимает несколько часов. О некоторых шедеврах я регулярно рассказываю по тэгу «Игры»:

http://olegmakarenko.ru/tag/Игры

Невнимательному наблюдателю может показаться, будто и такие игры вызывают сильную зависимость. К счастью, это не так. Действительно, «оголодавший» игрок, у которого несколько лет не было нормального доступа к компьютеру, может уйти в месячный запой, впервые за долгое время погрузившись в какую-нибудь хорошую одиночную игру. В итоге, однако, уровень увлечённости спадает, после чего игрок без особых волевых усилий выстраивает себе комфортный режим дня, оставляя на игры ровно столько времени, сколько считает правильным. Если такого не происходит, если даже хорошие одиночные игры мешают учёбе или делам, проблему стоит искать за пределами компьютера — видимо, ситуация в офлайне столь некомфортна, что игрок считает бегство от реальности единственным выходом из ситуации.

Полагаю, даже из этого краткого обзора понятно, что и сама проблема, и её решение весьма сложны. Тут не работают простые средства в духе «всё запретить» или «пусть себе играет во что хочет». Лично я весьма рекомендую потратить время, чтобы разобраться в компьютерных играх и выработать у себя хороший вкус. Проведу аналогию с реальной жизнью. Если вы не хотите стать толстым, как американец, вам стоит понимать, что питаться в хорошем ресторане гораздо вкуснее и правильнее, чем есть гамбургеры и пить колу в Макдональдсе.