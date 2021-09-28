 

В Млечном Пути найден надутый сверхновыми пузырь

28.09.2021, 12:20, Разное
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Астрономы из Института теории и вычислений провели анализ трехмерных карт молекулярных облаков в Млечном Пути. В результате работы им удалось обнаружить надутый сверхновыми пузырь или сферическую полость, сообщается на страницах журналов Astrophysical Journal Letters и Astrophysical Journal.
Объект находится между молекулярными облаками Тельца и Персея. Именно здесь астрономы часто наблюдают создание новых звезд. Найденный пузырь не относится к независимым космическим структурам. По сути это пустота, где нет ни твердых частиц, ни газа, ни каких-либо материальных структур.

Облака расположены на поверхности этой сферической полости, которая простирается на 500 световых лет. Она, по предположениям ученых, могла появиться около 10 миллионов лет назад, когда произошел взрыв сверхновой. По словам ученого Шмуэля Биали, на поверхности данного гигантского и загадочного пузыря образуются или же уже существуют сотни звезд.

Источник: potokmedia.ru



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