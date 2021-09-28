 

Жителя Штутгарта приговорили к 3 годам тюрьмы за организацию незаконной видеотрансляции с избирательного участка

28.09.2021, 12:11, Разное
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Суд земли Баден-Вюртемберг признал виновным и приговорил к трём годам тюремного заключения жителя Штутгарта Михаэля Гончара, обвинённого в организации незаконной трансляции с избирательного участка на выборах в Бундестаге.

Как отмечено в постановлении суда, гражданин ФРГ не только организовал стрим с избирательного участка и вёл трансляцию на популярном сайте, но и сопровождал процесс авторским комментарием, дезинформируя общественность. 

В ходе выборов Гончар обратил внимание на массовый подвоз избирателей и вброс бюллетеней за “социал-демократов”, в итоге набравших больше голосов, чем конкуренты. Трансляцию удалось прервать лишь спустя 6 часов, когда её автора навестила полиция.

Вместе с тюремным сроком правонарушителя ожидает и лишение избирательного права на 10 лет. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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