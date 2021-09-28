В Общественной палате указали на политическую цензуру со стороны YouTube

«Это пример применения политической цензуры и политики двойных стандартов», – сказала газете ВЗГЛЯД общественник Екатерина Мизулина, комментируя запрет пользователям со стороны видеохостинга YouTube размещать контент, оспаривающий итоги всех прошедших выборов в США, а также результаты состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Германии.

«Данные действия со стороны YouTube – это пример политической цензуры и двойных стандартов. По их мнению, ставить под сомнение результаты выборов в так называемых демократических странах нельзя, а во всех остальных почему-то можно», – отметила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Тогда почему YouTube не блокирует все недостоверные ролики о выборах в Госдуму? – удивляется собеседница. – Получается, какие-то действия на территории РФ можно совершать совершенно безнаказанно, а в других странах этого делать нельзя, потому что в ответ будут применены серьезные санкции в отношении этой платформы».

«YouTube по сути заявляет, что для них важна позиция определенных стран – США и государств Евросоюза, а остальные их не волнуют, – подчеркнула Мизулина. – Эта дискриминации в отношении пользователей других стран приведет к тому, что количество опасного контента, в том числе фейков и недостоверной информации, на этой платформе будет только расти».

Говоря о проблеме взаимодействия с видеохостингом в России, собеседница упомянула о том, что «у YouTube на территории нашей страны есть дочерняя компания, но она занимается только продажей рекламы и сервисов в РФ и не имеет отношения к головным компаниям». Таким образом, по словам Мизулиной, «юридические вопросы или требования отправляются в другие страны». «При этом не ясно, кто отвечает за действия компании в России, и кто будет исполнять судебные решения».

«Ситуацию должен изменить недавно появившийся в РФ закон о «приземлении» соцсетей, который обяжет иностранные компании создать юридические лица на территории России. Как только это будет сделано, работать с ними станет намного проще», – убеждена Мизулина.

Напомним, видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать контент, оспаривающий итоги всех прошедших выборов в США. Нельзя выражать сомнения и в результатах состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Германии. Скриншот с новыми правилами был опубликован на портале Vott.

Администрация YouTube сообщает, что нарушающий правила контент будет удаляться, его владелец – получать предупреждения. После третьего «страйка» канал-нарушитель может быть заблокирован. Новое правило действует в отношении всех прошедших выборов в США и парламентских выборов 2021 года в Германии. «Список не является исчерпывающим», уточняет руководство видеохостинга.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании в Госдуму у российских властей были претензии к компании Google, которая владеет сервисом YouTube. Так, 20 августа Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в РФ иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store.

Представителей американских компаний Apple и Google пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Тогда глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.

В результате приложение «Навальный» было удалено из магазинов Google Play и App Store 17 сентября после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в Москве, сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.