Названа причина обрушения надземного перехода трассы Пермь – Екатеринбург

Обрушивший надземный переход на дороге Пермь – Екатеринбург грузовик двигался с поднятым кузовом после разгрузки щебня, сообщили в прокуратуре Пермского края.

«Основной причиной обрушения является то, что водитель большегруза, по первичной информации, разгрузил щебенку, она была в кузове. После этого кузов до конца не опустился. Далее он кузовом зацепил переход», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Пока неизвестно, почему водитель не вернул кузов в горизонтальное положение, могли быть как и технические неполадки, так и сам водитель мог не опустить его по какой-то причине.

«Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры», – уточнили в ведомстве.

Между тем Следственный комитет на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись с последствиями обрушения перехода. В ролике запечатлены раздавленная кабина самосвала и «Газель».

На сайте регионального следственного управления СК сообщается, что по факту происшествия и гибели людей проводится проверка.

«Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», – подчеркнули в ведомстве.

Также доследственная проверка проводится полицией.

ФКУ УПРДОР «Прикамье» сообщило, что на месте начались восстановительные работы, демонтаж упавших конструкций займет несколько часов.

Напомним, обрушение произошло на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Самосвал MAN не опустил кузов и задел переход. Под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении «Газель», водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.