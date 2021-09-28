Блеск и нищета куртизанок – Личное мнение

Ненавижу рассказывать о своих известных в медийном поле знакомых, но иногда они ведут себя так, что я молчать не могу.



Блеск и нищета куртизанок. Фото: Соцсети

И нет, конечно — речь не о том, как они без стеснения уводят мужиков друг у друга. Этого как раз никто не стесняется и правильно делает.

Мои наблюдения показали, что почти все медийные люди стесняются своего материального положения.

Всегда все стараются выглядеть намного богаче, чем есть на самом деле. А уж если деньги закончились — впадают в депрессию. Лежат в ванной и плачут.

Нет модной сумочки? Фу, как мне стыдно! Автомобиль среднего ценового сегмента? Фу-фу, как стыдно! Живёшь не на Мосфильмовской? Вообще фу-фу-фу.

И ладно б доходов на их понты хватало. Так нет ведь — за сумочкой на Дубровку бегают, чтобы казаться обеспеченными, а не быть средним классом.

Если медийные чего и стесняются в этой жизни, то не того, что груди вывалили в Эскортограм или спят с женатыми. Им стыдно не соответствовать каким-то финансовым стандартам их полусветской тусовки.

И как сказала одна известная дамочка, тусовка внутренним чутьём сечёт и быстро вышибает из своего круга тех, кто обнищал.

Вчера тебе все подлизывали. А завтра — вышибут, и знаете, что? И слава Б-гу — подальше от их серпентария!

Что хуже всего, через соцсети страх финансового краха проникает и в массы. Народ, вместо того, чтобы усвоить из той же Америки что-то хорошее, берёт на вооружение лозунг, что бедным быть стыдно. Настолько стыдно, что в пандемийный кризис люди готовы сгореть со стыда, если случилась беда с финансами.

Я далеко не бедный человек, но хочу всем откровенно сказать: не дурите!

Деньги, их количество не определяют ваше качество. Какой вы человек не зависит от суммы на счетах.

Жизнь полосата. Сегодня ты наверху, а завтра — банкрот. И зачастую это не зависит от вас — просто так сложилось. И сидящий на сундуке за миллион чаще всего, как человек, хуже вас, живущего от зарплаты до зарплаты.

Сейчас всем трудно: пандемия, кризис. Да и в обычное время случается всякое. Если вы вдруг попали в финансовую неразбериху, решайте проблему спокойно, отстранённо и, главное, не стыдитесь того, что у вас трудности.

Забудьте про стыд — нет в этом постыдного. У всех бывают такие моменты, их просто нужно пережить.

Набрали кредитов, а теперь платить нечем? Прогорел бизнес в карантин? Бывает.

Есть прекрасное решение в нашем законодательстве — объявите себя банкротом. Единственный момент — сделайте это грамотно. С хорошими специалистами по этой теме — так, чтобы выйти из ситуации и не пострадать.

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А на вас давит ваше финансовое положение? Стыдно, когда долги и/или нет достаточных средств?

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