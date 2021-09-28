Мнение: Почему «обнулили»… Собянина и Воробьева?

Сенатор Андрей Клишас и депутат Госудмы Павел Крашенинников внесли в новый законопроект, в котором предложили «обнулить» сроки для глав регионов, позволив им избираться хоть по десять сроков. Но при этом, президент наделяется правом снять любого главу из-за утраты доверия.

Политологи говорят, что закон «написан с единственной целью — дать избираться на третьи сроки Воробьеву, Собянину, Минниханову и Кадырову» (отсюда).

Спорно. Рамзан Кадыров только что переизбрался. А за пять лет всякое может произойти.

Рустам Минниханов еще три года может возглавлять Татарстан. После трагической гибели сына и рождения внучки, он и на второй-то срок не сильно рвался. А на третий и подавно не пойдет…

Полномочия мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева истекают в 2023 году. Впереди еще два года. Но после того, как Собянин и Воробьев виртуозно провели подсчет голосов на так называемых выборах депутатов Госдумы, надо же было их как-то поощрить. Вот и придумали обнуление.

Сдается мне, что обнуление сроков глав регионов задумано именно ради поощрения Собянина и Воробьева.

Других разумных объяснений законопроекта Клишаса и Крашенинникова у меня нет…

На снимке: Собянину и Воробьеву вроде бы уже некуда подниматься по карьерной лестнице, но руководить Москвой и Подмосковьем они теперь могут пожизненно, фотография отсюда

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