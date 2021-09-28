 

В США успешно испытали гиперзвуковую ракету

28.09.2021, 12:00, Новости дня
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Ракету построил американский аэрокосмический и оборонный конгломерат Raytheon Technologies, двигатель для нее создала компания Northrop Grumman.

HAWC выпустили из самолета за несколько секунд до того, как заработал ее прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Он сжал входящий воздух, смешанный с углеводородным топливом, и начал воспламенять эту быстро движущуюся смесь воздушного потока, приводя ракету в движение со скоростью, превышающей 5 Махов (в пять раз превышающую скорость звука).

Как отмечают в управлении, ракета лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют своевременное обнаружение. Она может поражать цели намного быстрее, чем дозвуковые ракеты, и обладает значительной кинетической энергией даже без фугасных взрывчатых веществ.

“Испытания HAWC в свободном полете были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей”, – сказал менеджер программы HAWC в управлении тактических технологий Эндрю Нойдлер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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