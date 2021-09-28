“Пипец, как больно”. Тина Кароль встала на гвозди
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“Я впервые стояла на гвоздях, до этого никогда такого не делала. Для меня это было открытие, насколько я смогу принять, преодолеть страх и вообще, что такое иллюзия боли. И этот опыт преодоления – он ценен и в карьере, потому что ты не пойдешь дальше, если внутренне не готов”, – процитировали певицу в подписи к видео.
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“Больно? Да?” – спросил подписчик valeriipetrov741.
“Да, пипец, как больно, а еще больно слезть с гвоздей”, – ответила ему yanislava21.
Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
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