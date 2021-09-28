Глава НБУ заявил, что Украине стоит продлить действующую программу с МВФ на шесть – девять месяцев

“С 21 сентября в Украине в виртуальном режиме работает миссия МВФ. Национальный банк выполнил все структурные маяки, закрепленные за учреждением в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ. Согласно первоначальному графику, следующий транш – 500 млн специальных прав заимствований, что чуть более $700 млн. Однако по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована”, – сказал Шевченко.

По его словам, для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ.

“Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на шесть – девять месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью – именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой пересмотры. И уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие три – пять лет”, – отметил глава НБУ.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 сентября говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.

Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

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