“Я наполовину киевлянка”. Билык призналась, что прописана в Одессе
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“Я в Одессе бываю часто, у меня там много друзей”, – призналась певица.
“Вы говорили, что вы немного одесситка?” – уточнила ведущая шоу Ирина Ванникова.
“Ну, не немного, а наполовину – я наполовину киевлянка, а прописана в Одессе”, – уточнила Билык.
ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:
Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов, последний из них “Без грима” вышел в 2017 году.
В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.
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