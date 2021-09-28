Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Медведев не хотел отдавать кресло президента. Он собрал сторонников и сказал: “На втором сроке у меня обязательств перед Путиным нет”

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

Бизнесмен сказал, что Путина и Медведева связывают особые отношения.

“Для меня непонятные. Потому что никаких заслуг, кроме проблем с передачей назад кресла президента, я не знаю”, – отметил Пугачев.

По словам бизнесмена, в конце первого президентского срока Медведев серьезно думал о новом баллотировании.

“По крайней мере он собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, “на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет”. Это было ночью, часа в четыре. А в 10 утра он произнес пламенную речь о том, что единственным кандидатом от “Единой России” может быть только Владимир Владимирович (вероятно, речь идет о XII съезде партии “Единая Россия”, который состоялся 24 сентября 2011 года и на котором тогдашний президент РФ Медведев сказал: “Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии [премер-министра] Владимира Путина на должность президента страны”. – “ГОРДОН”)”, – сказал Пугачев.

Он отказался рассказать, что произошло за эти шесть часов, когда Медведев кардинально изменил свое мнение.

“Я кое-что знаю, но это, так сказать, непубличная информация. Скажем, на Медведева надавили – и он согласился”, – отметил Пугачев.

По его словам, Медведев “категорически” не хотел отдавать пост президента РФ и перед выборами не разговаривал с Путиным.

“Они шесть месяцев до выборов не разговаривали. Вообще не общались и не встречались”, – сообщил Пугачев.

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В это время президентом был Медведев.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

О том, что Медведев планировал баллотироваться на второй срок, в интервью Гордону рассказывал и российский журналист, писатель, бывший главный редактор телеканала “Дождь”, автор книги “Вся кремлевская рать” Михаил Зыгарь. По его информации, из-за этого отношения Путина и Медведева ухудшились. “В какой-то момент Путин решил, что он представляет для него угрозу. Думаю, что был момент, когда Медведев усомнился. Был момент, когда мысленно он изменил. Был момент, когда он захотел идти на второй срок”, – сказал Зыгарь.



Дмитрий ГОРДОН

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