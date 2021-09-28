 

Володин рассказал россиянам о важных законах октября

28.09.2021, 11:32, Разное
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал о важных законодательных поправках, которые вступят в силу в октябре. Политик обратил особое внимание на закон, позволяющий бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике.

“От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом”, – заявил Володин.

Также спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня на фондовых рынках есть много неопытных граждан. Новый закон позволит защитить неквалифицированных инвесторов. До того, как приступить к сложным сделкам, люди смогут пройти бесплатные тесты.

“К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растёт и число пострадавших от непродуманных вложений”, – отметил Володин.

Кроме того, с октября начнет действовать институт типовой проектной документации, сведения о которой начнут заносить в единый госреестр. В системе государственной регистрации недвижимости тоже произойдут изменения. В частности, будет отменено ограничение на размер машино-места.

С нового месяца все выплаты на первого и второго ребенка до трех лет государство будет начислять только на карту “Мир”. Также в октябре повысят зарплату военным и сотрудникам правоохранительных ведомств.

Через несколько дней граждане получат доступ к каналам первого и второго мультиплекса в Интернете. Общедоступные каналы в Сети будут бесплатными.

Операторов связи со следующего месяца обяжут предоставлять Роскомнадзору некоторую информацию об абонентах. Это нововведение необходимо для борьбы с “серыми” сим-картами.



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