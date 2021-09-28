 

Эксперты назвали 4 симптома повреждения печени, с которыми нужно показаться врачу

28.09.2021, 11:28, Разное
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Эксперты назвали 4 симптома повреждения печени, при появлении которых нужно срочно записаться на прием к врачу. Они могут стать первыми сигналами развития цирроза, жировой болезни печени или онкологии.
Примечательно, что при таких повреждения печени редко возникают болевые ощущения, поэтому теряется время, так как люди не спешат обращаться за медицинской помощью. Насторожить же должна темная или коричневая моча, что говорит о неправильной работе железы. Следующим признаком являются пожелтевшие белки глаз. Они могут появляться в результате гепатита или при нарушении липидного обмена. Изменение цвета вокруг радужки органов зрения происходит при болезни Вильсона, или неспособности печени выводить медь, что приводит к накапливанию элемента.

Если у человека возникает дискомфорт или чувство сдавливания в правой верхней части живота, то это тоже может говорить о проблемах с печенью. Причиной может быть жировая болезнь органа, сопровождающаяся повышенной усталостью и снижением концентрации внимания. Врачи рекомендуют не откладывать визит в больницу в таких случаях, так как это поможет вовремя начать лечение и предотвратить летальный исход.

Источник: www.medikforum.ru



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