Мнение: Отягощенные опытом

Выборы в Германии состоялись. В Кремле за ними, похоже, следили с особым вниманием, так как позиции ХДС/ХСС еще до выборов расценивались как неважные, что практически ставило вопрос о приходе к власти другой силы. Правда, совсем беспокоиться не приходилось — победа СДПГ рассматривалась как вполне приемлемая альтернатива. В конце концов купленный с потрохами бывший канцлер Шрёдер, получающий зарплату в Роснефти — бывший шеф именно СДПГ, а потому вложения в его личное благополучие должны когда-нибудь и окупиться.

С другой стороны, как раз по причине неприкрытой покупки Шрёдера его позиции в партии и его личные связи — это, скорее, компромат, а потому нынешнее поколение лидеров СДПГ очень не хочет, чтобы купленного канцлера связывали с ними.

Однако главной головной болью выборов были «зеленые» с их крайне некомпромиссной позицией и по поводу Северных потоков, и по поводу Кремля вообще. Главным вопросом итогов выборов было (и остается) — пригласят ли их в правящую коалицию. И если да, то на какие именно министерские посты. Пока этот вопрос неясен, так как победитель выборов обещает представить правительство к рождеству.

Вопрос с немецким правительством достаточно болезненен, так как от его состава может зависеть конфигурация всей газовой и энергетической политики Кремля в Европе. Она и без того выглядит крайне «разобранной» и несистемной, и если «зеленые» усилят позиции противников Газпрома, может превратиться в локальные и мало связанные между собой контракты и договоренности.

Проблема усугубляется тем, что этот зимний сезон для Европы будет крайне сложным. Кризис возник по причине большого дефицита газа в подземных хранилищах, и европейцы во многом подозревают в этом целенаправленную политику Газпрома (и, конечно, Кремля, чьим агентом он является). Цель этой политики — вынудить европейцев дать максимально широкую дорогу «Северному потоку-2».

Оборотной стороной нынешнего кризиса, вне всякого сомнения, станет пересмотр Европой свой концепции энергобезопасности, которая не предусматривала такую ситуацию. Уже в следующем году Европа будет любой ценой заполнять хранилища «под завязку» и пересмотрит минимальные уровни их заполнения в сторону увеличения. Понятно, что в ходе этих мероприятий цена газа будет держаться на достаточно высоких отметках, но уже в следующем сезоне заполненные подземные хранилища неизбежно потянут цены вниз. И если Европа будет продолжать придерживаться новой концепции, нынешние почти 1000 долларов за тысячу кубометров станут исторической флуктуацией.

Безопасность всегда стоила дорого, но вряд ли европейцы повторят снова нынешнюю историю. Кстати, примерно такой же кризис 15 года с массовым наплывом беженцев, с которой не справились европейские институты и буквально «захлебнулись» в полуторном от максимального потоке мигрантов, вполне может быть приведен в пример. Теперь Европа решает эту проблему как внутри себя, так и «на дальних подступах», перекладывая проблему беженцев на соседние с собой регионы. Нынешний тяжелый кризис в Турции и крайне тяжелая ситуация в Ливии, вызванные именно огромной массой мигрантов, которых буквально заперли там — это как раз целенаправленная европейская политика, отягощенная опытом 15 года. Нет ни малейших сомнений, что с дефицитом газа европейцы разберутся так же — раз и навсегда. Шантаж Газпрома сработает в этом сезоне, но теперь его репутация упала настолько, что Европа сделает все, чтобы оградить себя в дальнейшем.

Именно поэтому «зеленые» в правительстве Германии могут стать локомотивом перестройки концепции безопасности, и именно «зеленые» могут буквально вогнать кол в политику газпромовского шантажа. Поэтому опасения в Кремле за их приход в правительство Германии выглядят более чем обоснованными.

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