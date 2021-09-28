ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима

Московский торговый центр «Атриум» может быть закрыт на 90 суток из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

«В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре «Атриум», расположенном по адресу: ЦАО, Земляной Вал, дом 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом – на подбородке. Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», – приводит его слова РИА «Новости».

Юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее суд Москвы приостановил на неделю работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в связи с нарушениями правил профилактики COVID-19, допущенных владельцем магазина компанией «Лубянка девелопмент».