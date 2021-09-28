 

С начала пандемии коронавирусом заразился каждый двадцатый россиянин

28.09.2021, 11:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДоля россиян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, превысила 5% населения страны, следует из подсчетов на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией и оценок Росстата.

По информации штаба, в общей сложности в стране заразились 7464708 человек, что немного превышает 5% всех ее жителей, передает ТАСС. Таким образом, болел в прошлом или болеет сейчас каждый двадцатый россиянин.

Ранее во вторник оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 21559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания.  



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