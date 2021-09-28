 

Японская принцесса Мако решила отказаться от $1,3 млн компенсации за свадьбу с простолюдином

28.09.2021, 11:10, Новости дня
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В соответствии с японскими законами, женщины – члены императорской семьи не имеют права наследования трона и должны покинуть семью, если они выходят замуж за простолюдинов. Они также должны отказаться от своих титулов, членства в императорской семье и от государственных пособий.

Имя принцессы Мако будет внесено в официальный семейный реестр, который распространяется на всех граждан, кроме императорской семьи. Это позволит ей получить свой первый паспорт, поскольку членам императорской семьи они не нужны.

Также существует традиция, что женщины из императорского дома, которые будут лишены своего дворянского статуса, имеют право на приданое от правительства. Принцесса Мако имела право примерно на 150 млн йен ($1,3 млн). Однако она решила отказаться от денег, и правительство страны согласилось с ее намерением отклонить платеж.

Этот шаг обсуждался в правительстве, поскольку нет никаких правовых норм, регулирующих подобные дела.

Контекст:

Внучка императора Акихито принцесса Мако и ее бывший одногруппник по колледжу Кей Комуро познакомились в 2012 году, а в 2017-м объявили, что планируют обручиться.

В ноябре 2020 года наследный принц Японии Фумихито дал разрешение принцессе Мако на брак с простолюдином.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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