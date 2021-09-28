 

Верховная Рада на следующей неделе может рассмотреть кадровые перестановки в Кабмине – Кравчук

28.09.2021, 11:10, Новости дня
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“Не исключаю, что на пленарной неделе, которая будет с 5 октября, кадровые изменения уже могут быть на голосовании в сессионном зале”, – сказала Кравчук.

По ее словам, речь идет о смене трех–четырех глав министерств. При этом нардеп отметила, что говорить о ротации в правительстве будет корректнее после представления кандидатов в министры, среди которых могут оказаться представители “Слуги народа”.

После этого, по ее утверждению, будет запущен официальный процесс смены глав ведомств.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта 2020 года.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. 

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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