 

“Этот проект не про комфорт”. 43-летняя участница “Танцев со звездами” Власова рассказала, как следит за своим здоровьем

28.09.2021, 11:10, Новости дня
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“Я ничего специально не делаю, но когда человек ведет здоровый образ жизни, реально это работает: думать, что есть, правильные жиры, меньше сахара, больше гулять, и чем ты старше, больше надо танцевать – мне кажется, у меня за этот период мозг вырос колоссально, потому что столько нужно всего запомнить”, – рассказала артистка.

По словам Власовой, она не знает, как участие в проекте отразится на ее внешности и здоровье.

“Не знаю, какая я буду после танцев. Этот проект не про комфорт – это точно. Не знаю, как он отразиться на каких-то внешних проявлениях. Но многому научит”, – резюмировала она. 

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Власова воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы “ВИА Гра” Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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