Топ-10 главных загрязнителей окружающей среды

Промышленный мусор – это один из главных загрязнителей окружающей среды во всем мире. Он загрязняет воду, воздух и землю, а также генерирует еще более токсичный мусор.

Расскажем о 10 главных отраслях промышленности, которые являются главными загрязнителями окружающей среды в мире.

10. Красочная промышленность

Красители добавляются в различные товары – краски, пластик, бумагу, текстиль и т. д. для придания определенного цвета. Благодаря более высокой стойкости и насыщенному цвету искусственные красители считаются более предпочтительными, чем натуральные.

При их производство применяются сложные химические процессы, в которых используются различные химикаты на фабриках.

Медь, хром, серная кислота – это лишь немногие химические вещества, которые применяются при изготовлении красителей.

Промышленный мусор в этом случае насыщен химикатами, многие из которых вредны для здоровья человека.

9. Промышленное производство товаров

Производство товаров в последние десятилетия резко выросло. Экономический рост способствовал росту потребления среди населения, что также способствовало росту производства продукции. Таким образом, по всему миру можно найти множество фабрик и заводов, производящих самые разные товары.

Часто такие фабрики и заводы не соответствуют стандартам по охране окружающей среды, а также отсутствует жесткий мониторинг за состоянием экологии вблизи таких фабрик.

Производство товаров также подразумевает использование химикатов, которые загрязняют окружающую среду, таких как хром, свинец, цианид, ртуть, кадмий и другие.

8. Химическое производство

Химическая промышленность связана с производством различных пластиков, красок, взрывчатых веществ, медикаментов, нефтехимикатов и т. д. Несомненно, все эти продукты очень важны для человека, однако они очень вредны для окружающей среды.

Дело в том, что подобные производства сильно загрязняют окружающую среду, несмотря на то что постоянное развитие технологий способствует снижению негативного эффекта.

Но тем не менее существуют такие производства, которые используют устаревшие технологии, что самым негативным образом сказывается на состоянии окружающей среды.

7. Промышленные зоны

Промышленные зоны – это специальные территории, отведенные под строительство промышленных фабрик и заводов и связанной с ними инфраструктуры. Такие зоны, как правило, расположены на безопасном расстоянии от городов, однако они имеют жилые зоны для сотрудников, работающих на заводах.

На многих промышленных зонах во всем мире нет жесткого контроля за состоянием окружающей среды и уровнем вредных выбросов, что ведет к загрязнению и ухудшению экологической обстановки вокруг промзон.

Большинство таких промышленных зон в Южной Азии сбрасывают химикаты, особенно это касается Индии и Пакистана, согласно некоторым исследованиям. Это приводит к тому, что более 5,8 млн человек живут в экологически опасной зоне.

6. Промышленные свалки

Неправильное хранение твердых отходов и промышленного мусора приводит к росту уровня загрязнения окружающей среды. Несомненно, нельзя полностью избежать загрязнения, однако если правильно обращаться с мусором, то такое загрязнение можно сделать намного ниже.

Тем не менее свалки часто становятся разменной монетой в политической борьбе или же в коррупционных схемах, и такая ситуация наблюдается во многих странах мира.

Отсутствие финансирования также усугубляет ситуацию, что приводит к тому, что состояние свалок плохо регулируется, а это ведет к рискам для жизни и здоровья людей.

5. Традиционная добыча золота

Традиционная добыча золота по-прежнему существует на уровне индивидуальной добычи или небольших фирм. Такая добыча, как правило, не владеет современными технологиями из-за отсутствия финансов, поэтому применяются процессы, которые оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды.

Так, вода и почва загрязняются тяжелыми металлами, в частности ртутью и свинцом.

Несмотря на то что на этот вид добычи приходится всего 20% от общемировой, она оказывает значительное негативное влияние на экологию.

4. Кожевенные заводы

Обработка кожи необходима для изготовления продукции из кожи. Обработка кожи производится с использованием химикатов, которые позволяют сделать ее более гладкой и мягкой, пригодной для изготовления товаров.

Если же на кожевенных заводах недостаточно тщательно следят за всеми процессами и за охраной окружающей среды, то это может привести к существенному загрязнению химикатами.

В частности, речь идет о таких элементах, как хром, алюминий и другие, используемые в обработке кожи.

3. Выплавка свинца

Выплавка свинца также входит в число самых загрязняющих сфер промышленности в мире. Это производство включает в себя выплавку из руды чистого металла.

Этот процесс приводит к попаданию токсичного мусора в воздух, что приводит к его загрязнению и повышению риска для здоровья людей.

2. Добыча и обработка руды

Огромное количество отраслей промышленности зависит от добычи и обработки руды, так как это приносит им минералы, металлы и драгоценные камни. Все они встречаются в природе в виде роды и должны пройти обработку, прежде чем использоваться в промышленности.

Процесс обработки приводит к образованию большого количества промышленного мусора, а также к выбросу вредных веществ, таких как ртуть, свинец, кадмий и другие.

Развитие технологий способствовало снижению этих выбросов, однако в мире по-прежнему есть производства, не соответствующие экологическим стандартам. Около 7 млн людей находятся под угрозой в связи с такими производствами.

1. Использованные свинцово-кислотные батареи

Это самый главный загрязнитель окружающей среды. Такие батареи используются в быту для самых разных целей. Однако со временем их заряд становится слишком низким. Не использованные батареи считаются большой опасностью, и необходимо их правильно утилизировать. В большинстве случаем такие батареи не удается правильно утилизировать, и они становятся источником загрязнения окружающей среды.

Согласно исследованиям почти 1 млн человек во всем мире сталкивается с рисками, связанными с загрязнением окружающей среды из-за неправильной утилизации таких батарей.