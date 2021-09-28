 

У Александра Пороховщикова объявилась внебрачная дочь

28.09.2021, 10:36, Разное
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Александр Пороховщиков умер в 2012 году, прожив долгую и счастливую жизнь с супругой Ириной. У пары не было детей, но спустя 9 лет после смерти актера на телевидении появилась его внебрачная дочь, которая имеет право на долю наследства.
Девушка пришла в шоу «Пусть говорят», а ДНК-тест подтвердил родство с Пороховщиковым. Она сразу призналась, что не намерена претендовать на деньги и имущество отца, но хотела бы получить право на культурное наследие родителя. Стоит отметить, что из-за отсутствия наследников после смерти актера его имуществом распорядились две грузинские семьи, которые были родственниками покойному артисту. Речь идет о сумме в 2,3 миллиона рублей, а также родовом особняке на Арбате.

По словам юриста Василия Воробьева, девушка при желании сможет обратиться с уд с целью пересмотрения дела о наследстве. При этом ей придется доказать, что она узнала о родстве с Пороховщиковым именно сейчас. В таком случае она сможет получить право на имущество, а если оно уже продано, то получить компенсацию. Юрист уверен, что такое судебное разбирательство будет крайне сложным, информирует ГлобалМСК.

Источник: www.eg.ru



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