 

Акции «Газпром нефти» и «Лукойла» обновили исторический максимум

28.09.2021, 10:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАкции «Газпром нефти» и «Лукойла» обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, следует из данных Московской биржи.

К 10.10 мск акции «Лукойла» дорожают на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 7048 рублей, а минутами ранее его акции обновили исторический максимум, поднявшись до 7055,5 рубля, передает РИА «Новости».

К 10.26 мск акции «Газпром нефти» дорожают на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 479,1 рублей, а минутами ранее бумаги обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 рублей.

Индекс Мосбиржи прибавляет 0,50%.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 79,47 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии во вторник, по данным торгов на ICE Futures, обновила исторический максимум, превысив 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Накануне цена нефти Brent поднялась выше 79 долларов за баррель впервые за три года.



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