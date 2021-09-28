Американцы нашли два объекта на орбите после необъявленного пуска Китая

Китай в понедельник осуществил необъявленный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодрома Сичан, в результате которого американские военные обнаружили два объекта на орбите, сообщил известный в США эксперт Джонатан МакДауэлл.

«Китайский исследовательский институт ракетной техники запустил «Чанчжэн-3B» с Сичана 27 сентября с тестовым спутником, предположительно, «Шиянь-10». (По итогам запуска) два объекта были каталогизированы (американскими военными) на геопереходной орбите с наклонением 51 градус. Официального объявления Китаем пока нет», – передает РИА «Новости» слова МакДауэлла.

По его словам, старт был дан в 11.20 мск.

По данным ВВС США, размещаемым на специализированном сайте space-track.org, в каталог действительно внесены два космических объекта с номерами 49258 и 49259 и международными обозначениями 2021-087А и 2021-087B. Первый объект находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса, минимальной высотой над поверхностью Земли 177 километров и максимальной 40 104 километра, второй – с наклонением 51,35 градуса и высотами 209 и 39 591 километров.

При этом в каталог включены два объекта от предыдущего – объявленного – космического запуска. Он был также выполнен Китаем – ракетой «Куайчжоу-1А» со спутником серии «Цзилинь-1» с космодрома Цзюцюань. Объекты имеют номера 49256 и 49257 и международные обозначения 2021-086А и 2021-086B.

Напомним, Китай в понедельник осуществил запуск спутника дистанционного зондирования серии «Цзилинь-1» HR-02D.