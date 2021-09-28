В Fitch не исключили дальнейшего роста цены на газ в Европе

Стоимость газа, которая впервые в истории превысила в Европе 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Главное испытание для цен и потребителей газа будет зимой – в случае холодной погоды и физического недостатка цены могут взлететь еще выше, чем сейчас», – сказал он ТАСС.

На текущий рост стоимости газа в Европе могло повлиять приближение отопительного сезона и зимы, отмечает Маринченко. Кроме того, «рост цен отражает продолжающуюся конкуренцию европейских и азиатских покупателей за СПГ, низкую заполненность европейских газохранилищ и недостаточный рост предложения со стороны крупнейших поставщиков газа в Европу, прежде всего, Газпрома».

Ранее в ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

До этого депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.