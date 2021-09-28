“Пик разврата”, “Какие сосцы черные”, “Прости, Господи”. Maruv показала голую грудь

“Фотосессия для российского Playboy. Оцените от 1 до 10”, – написала она.

Певица предстала в черных латексных корсетах разных моделей, обнажающих грудь, а также засветила ягодицы.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Пик разврата”, – прокомментировал подписчик art.semenkowww.

“Какие сосцы черные”, – отметил andrey_minko_glk.

“Прости, Господи”, – написала ganichkina72.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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