 

Павлик рассказал, выйдет ли на паркет “Танцев со звездами” в следующем сезоне

28.09.2021, 10:16, Новости дня
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“Посмотрим, может разное быть. Просто я не вижу себя на паркете. Пока что. В детстве я танцевал и гопак, занимался танцами в самодеятельности”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом “Шикидым”. В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины. 

Новый сезон “Танцев со звездами” стартовал 5 сентября 2021 года. 26 сентября во время четвертого эфира проекта Павлик исполнил на паркете песню из своего репертуара “Шикидим”, под которую участники шоу, каратист Станислав Горуна и его партнерша Даниэлла Преап исполнили самбу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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