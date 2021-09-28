Скандалы: Рухнувшая империя

Как у сына Виктора Черномырдина появились многомиллиардные долги

Московский арбитражный суд планирует 10 ноября заслушать отчёт управляющего имуществом Виталия Черномырдина и рассмотреть заявление о завершении процедуры банкротства. До этого момента бизнесмен не может покидать пределы страны. Виталию Черномырдину 58 лет, он старший сын Виктора Черномырдина. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.

С 1985 года работал в системе Министерства нефтегазовой промышленности СССР. С 1989 года трудился в «Газпроме». Являлся одним из основателей и руководителей ОАО «Стройтрансгаз» — одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома».

После прихода в «Газпром» команды Алексея Миллера «Стройтрансгаз» лишился крупных подрядов госмонополиста. С 2004 года семья Черномырдиных переключилась на сельское хозяйство в родной для них Оренбургской области. Общая площадь угодий в лучшие годы достигала 50 тысяч гектаров, здесь были молочные фермы, свинофермы, перерабатывающее производство. Кроме того, семья владела горнодобывающим предприятием — Яковлевским рудником в Белгородской области. Именно этот рудник в итоге похоронил бизнес-империю Виталия Черномырдина.

Кредиторы ждут

Всего Черномырдин-младший задолжал кредиторам около 20 миллиардов рублей. В 2016 году первым заявление о банкротстве должника направил в суд ВТБ — банк попросил арестовать имущество своего заёмщика на сумму 305 миллионов рублей, включая неназванную элитную квартиру на юго-западе Москвы, раритетный американский автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, а также доли в уставных капиталах четырёх компаний.

Несмотря на то что Арбитражный суд Москвы тогда отказал банку в аресте имущества, спустя год делу о банкротстве Виталия Черномырдина дали ход. К 2018 году реестр требований кредиторов значительно расширился: там появились такие гиганты, как «Газпромбанк», «Еврометалл-инвест» и компания «Северсталь», выдвинувшая требования на 18 миллиардов рублей.

Долг перед последней образовался из-за принадлежавшего семье Черномырдиных Яковлевского рудника. Предприятие добывало руду с содержанием железа 60%, что делало её очень привлекательной для металлургов: руду можно было сразу плавить в печах, минуя дорогостоящий процесс обогащения. Но, несмотря на очевидное конкурентное преимущество, предприятие оказалось убыточным.

В результате «Северсталь» выкупила долги рудника за половину стоимости и, несмотря на активное сопротивление семьи Черномырдина, фактически стала его новым владельцем. В конце 2020 года компания отказалась от своих финансовых претензий к Виталию Черномырдину. Из списанных 18,23 миллиарда рублей 13 миллиардов приходились на основной долг, а 5,21 миллиарда рублей — на неустойку.

В итоге сейчас долг Черномырдина перед оставшимися кредиторами составляет около двух миллиардов. Крупнейшим из них теперь является «Еврометалл-инвест» с суммой требований в 1,1 миллиарда рублей.

Спасай что можешь

Весной 2018 года Арбитражный суд Москвы признал Виталия Черномырдина банкротом и запустил процедуру реализации его имущества, которая сопровождалась судами по отмене различных сделок с недвижимостью и машинами, которые семья бизнесмена проводила начиная с 2014 года.

Так, в 2019 году Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделками договоры дарения двух зданий и земельного участка в посёлке Горки-10. В октябре 2014 года Виталий Черномырдин подарил своей дочери Марии участок площадью в 51 тысячу квадратных метров кадастровой стоимостью 75 264 780 рублей, предназначенный для дачного строительства. Также в дар было передано два здания. Конкурсному управляющему удалось доказать, что в тот момент у Черномырдина уже были крупные долги перед кредиторами.

Несколько месяцев назад суд обязал вернуть в конкурсную массу автомобиль Lexus LS600H, проданный Виталием Черномырдиным своему сыну Андрею в 3,5 раза дешевле своей рыночной стоимости — за 249 тысяч рублей вместо 870 тысяч.

Интересная история произошла с премиальным седаном Bentley Continental Flying Spur 2008 года выпуска. Виталий Черномырдин продал его некоему Виктору Яровенко за 240 тысяч рублей, в то время как реальная стоимость автомобиля, по данным судебной экспертизы, на тот момент составляла 2,4 миллиона рублей.

Суд изъял автомобиль у владельца для продажи, но в итоге, когда в 2020 году машину пустили с молотка, в ней не оказалось двигателя, трансмиссии, коробки передач, дворников и бампера. Кроме того, отсутствовали ключи, документы и родные колёса: их прикрутили от другого автомобиля. На данный момент Bentley так и не нашёл своего покупателя.

Также не нашлось претендентов и на 1/2 доли в праве собственности Черномырдина на гаражный бокс в здании на Каховке. Второй половиной бокса владеет теперь уже бывшая жена Виталия — Светлана. Они развелись в 2019 году, и сейчас женщина пытается оспорить долю бывшего супруга в гараже.

Загашник

Несмотря на банкротство, кое-какие активы в семье сына бывшего премьер-министра всё же остаются. Ещё в 2005 году Виктор Черномырдин помог сыну с квартирой. Тогда бизнесмен от Управления делами президента получил в собственность почти 200-метровую квартиру, расположенную в доме по адресу улица Островитянова, дом 10/1, что в районе Тёплый Стан.

РаменскоеЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

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Элитный дом, построенный по индивидуальному проекту в 1996 году, имеет 12 этажей и на тот момент являлся одним из привлекательных объектов для инвестиций. Квартиры в этом доме продаются редко. Средняя стоимость — 315 тысяч за квадрат. Сегодня за квартиры меньшей площади просят 45 миллионов рублей.

Спустя пять лет Виталий Черномырдин передарил её своему сыну — Андрею. По данным Лайфа, 26-летний парень может иметь итальянское гражданство и проживать в Милане. По данным ЕГРН за 2016 год, он являлся собственником земельного участка площадью 87 га в поселении Воскресенское вблизи деревни Городище на юге Московской области. Отец и сын сейчас состоят в учредителях Союза собственников жилых домов по совместному управлению и эксплуатации территории «Авант», расположенной в Воскресенском.

Молодой человек числился хозяином седанов BMW 530i и того самого Lexus LS600H.

Ещё одна квартира площадью почти 250 квадратов появилась в семье Виталия Черномырдина в 2010 году. Она расположена в элитном доме 71/32 на улице Новочерёмушкинской, прямо по соседству с бывшей высоткой «Газпрома». Изначально квартира была зарегистрирована на двух собственников: Виталия и его супругу Светлану, но уже спустя несколько месяцев Светлана Черномырдина оказалась единственной владелицей жилья. Лайф нашёл лишь одно объявление о продаже квартиры в этом доме. Жильё площадью 170 квадратов продаётся за 82,5 миллиона рублей.

Супруга бизнесмена регистрировалась и в квартире по соседству — она находится по адресу улица Новочерёмушкинская, дом 60, корпус 1. Это кирпичная 17-этажка, построенная ещё в 1987 году, но с жильём большей площади — у Черномырдиной площадь квартиры составляла 128,5 квадратных метра. В последнее время там регистрировалась и дочь Мария.

На женщину были зарегистрированы немецкие паркетники BMW X5 и X3, японский Suzuki Vitara, американец Jeep Cherokee и Lexus LS430.

РаменскоеЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Судя по количеству автомобилей в собственности Виталия Черномырдина, глава семейства испытывает к ним особые чувства. Помимо «традиционных» для бизнесменов Toyota Land Cruiser или Mercedes Benz в его автопарке числились и антикварные машины. Многие из них достались ему от отца и находились в экспозиции музея В.С. Черномырдина: американский джип времён Второй мировой войны Willys MB и тот же Cadillac 1937 года, советские машины ЗИС-110, ГАЗ М-1, ГАЗ М-20 и «Москвич-401».

Евгений Кузнецов