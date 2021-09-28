 

Кировская филармония организовала концерт для глухих детей

28.09.2021, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При содействии Управления по делам молодёжи областной администрации Кировская государственная филармония запустила проект «Слушаем музыку душой». Программу мероприятий открыл концерт, посвящённый Международному дню глухих.

Для неслышащих детей из специализированных интернатов региона свою двухчасовую программу исполнил Кировский симфонический оркестр, а также ведущие артисты области. 

«Да, ребята ничего не услышали, но много увидели и прозвучавшие ноты наверняка смогли достать самых глубоких уголков души. И хоть, не все всё поняли, многим понравилось и слова тут, наверное, излишни», – рассказала глава областного управления Ирина Василец. 

Она добавила, что, если в случае исполнения инструментальной музыки не смогли ощутить всю гамму, то в случае выступления вокалистов ребятам помогали специалисты, осуществлявшие сурдоперевод.

«Мы дарим радость тем, кто не слышит артистов, но глубоко и ярко переживает все эмоции, все волнения, которые свойственны и обычным зрителям. Со временем к проекту подключатся и взрослые», – заключила она. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Мнение: Азербайджанские вандалы снесли памятник Тевосяну в Шуше

05.01 / Ученые рассказали, какая должна быть продолжительность здорового сна

11.12 / Торт со свечками, встреча с животными и “крещение” лодки: князь Альбер и княгиня Шарлен рассказали, как отметили 6-летие детей

15.02 / Ксения Бородина случайно рассекретила избранника Ольги Орловой

20.11 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 ноября 2020 года

15.04 / Король и королева Бутана с сыновьями съездили в тур по деревням страны

06.08 / Фирменная оболочка Huawei EMUI 11 получит функцию FM-радио

10.03 / Таинственные живые меховые шарики на двух ножках появились в доме

06.08 / Анна Ковальчук сняла свою собаку в сериале “Тайны следствия”

07.12 / Мнение: Трикстер – единственный двигатель прогресса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика