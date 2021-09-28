Кировская филармония организовала концерт для глухих детей

При содействии Управления по делам молодёжи областной администрации Кировская государственная филармония запустила проект «Слушаем музыку душой». Программу мероприятий открыл концерт, посвящённый Международному дню глухих.

Для неслышащих детей из специализированных интернатов региона свою двухчасовую программу исполнил Кировский симфонический оркестр, а также ведущие артисты области.

«Да, ребята ничего не услышали, но много увидели и прозвучавшие ноты наверняка смогли достать самых глубоких уголков души. И хоть, не все всё поняли, многим понравилось и слова тут, наверное, излишни», – рассказала глава областного управления Ирина Василец.

Она добавила, что, если в случае исполнения инструментальной музыки не смогли ощутить всю гамму, то в случае выступления вокалистов ребятам помогали специалисты, осуществлявшие сурдоперевод.

«Мы дарим радость тем, кто не слышит артистов, но глубоко и ярко переживает все эмоции, все волнения, которые свойственны и обычным зрителям. Со временем к проекту подключатся и взрослые», – заключила она.

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