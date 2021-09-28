Диетолог рассказала о важности граната в осеннем рационе

Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско пояснила о важности присутствия граната в осеннем рационе. По словам специалиста, плод содержит множество полезных веществ и микроэлементов.

Речь идет о железе, цинке, калии, марганце, а также витаминах А, В1, В2, В3, В5 и В6, С и Е. В составе имеются антиоксиданты и полифенолы, обладающие противовоспалительными, антиканцерогенными и иммуностимулирующими свойствами. Благодаря толстой кожуре все полезные вещества дольше сохраняются в плоде. Он будет полезен людям с заболеваниями сердца и сосудов, также гранат помогает выводить плохой холестерин из организма и улучшает кровоток.

По словам Тараско, гранат практически не имеет противопоказаний. Речь идет о детях до 1 года, людях с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта, которым следует с осторожностью относиться к фрукту. Если человек хочет выпить свежевыжатый гранатовый сок, то лучше его разбавить чистой водой, приводит слова диетолога издание «Слово и дело».