 

Исландия не смогла стать первой европейской страной, где большинство парламентариев — женщины

28.09.2021, 9:34, Новости дня
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Избирательная комиссия Исландии сообщила, что пересчёт голосов парламентских выборов, состоявшихся в субботу, привёл к тому, что места в парламенте потеряли три женщины, пишет Der Spiegel. Таким образом Исландия всё же не станет первой европейской страной с большинством женщин-депутатов: их доля в парламенте составит только 47,6%.


Reuters

В минувшую субботу в Исландии состоялись парламентские выборы, пишет Der Spiegel: на протяжении недолгого времени после их окончания считалось, что Исландия стала первой европейской страной c женским большинством в парламенте. Однако в минувшее воскресенье избирательная комиссия сообщила, что доля женщин всё же составит менее 50%.

Как пишет издание, после пересчёта голосов места в парламенте потеряли три женщины. Таким образом, число депутатов-женщин сократилось с 33 до 30, а итоговая доля женщин в парламенте Исландии составила 47,6%.

Ни в одной из стран Европы доля женщин в парламенте не превышает 50%, пишет Der Spiegel. Ближе всего к этому показателю Швеция: 47% женщин-депутатов. При этом Исландия уже много лет является лидером мировых рейтингов в области равноправия и прав женщин. В 1980 году Исландия стала первой страной, где на выборах президента победила женщина.

Что касается политической расстановки сил в Исландии, то на выборах победила партия консерваторов, набравшая 24% голосов, пишет Der Spiegel. Второе место заняла прогрессивная партия, а третье — лево-зелёное движение. 



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