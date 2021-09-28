Медведев выступил за сохранение выбора между очным и онлайн-голосованием

Возможность выбирать между традиционным и дистанционным голосованием должна остаться у россиян в обозримом будущем, сообщил председатель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что «за электронным голосованием, вне всякого сомнения, будущее», но он считает, что в» ближайшей обозримой перспективе у граждан нашей страны должны остаться обе опции», и «возможность проголосовать электронным образом, и возможность проголосовать традиционным путем», передает RT.

Он также добавил, что, скорее всего, в РФ не появится штрафная или даже уголовная ответственность за отказ от участия в голосовании. Так он прокомментировал идею главы ЛДПР Владимира Жириновского о том, что голосование должно быть не правом, но обязанностью.

«Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя, еще раз говорю, история мировая это знает. Но удобство голосования для любого современного человека, мне кажется, выдвигается на передний план», – заключил Медведев.

Ранее президент Владимир Путин объяснил сомнения в электронном голосовании в Москве тем, что кому-то не понравился результат.

Политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволяет избежать проблемы выбора между гражданским долгом и личными делами, поэтому доверие к ней будет выше, чем к процедуре традиционного голосования.