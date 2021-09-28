Врач объяснил необходимость лечения насморка

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28.09.2021, 9:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаложенность носа из-за осеннего похолодания многими не воспринимается как проблема и просто игнорируется, однако так делать нельзя, это может привести к осложнениям, завил врач-отоларинголог Иван Лесков.

Лесков отметил, что «если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется», так как «если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух – лобных, верхнечелюстных и др), поскольку отек носа перекрывает пазухи», передает радио Sputnik.

Однако ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не стоит. Кроме того, они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. Чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк надо лечить.

«Первое, что для этого нужно, – это промывать нос. Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны. Также от отека с водянистыми выделениями вам очень помогут спрей или капли, содержащие интерферон. А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками», – отметил Лесков.

Специалист может назначить эти лекарства после осмотра пациента, учитывая все особенности его состояния, заключил врач.

Ранее врач предупредил об опасности для сердца обычной боли в горле.



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