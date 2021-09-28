 

ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

28.09.2021, 9:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФСБ задержала в 18 регионах РФ 48 подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», – передает ТАСС сообщение ЦОС. Спецоперация проводилась в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

«В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – сообщили в ФСБ.

Среди изъятого 7 автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), 9 пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов, а также более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 тыс. патронов различного калибра.

В ФСБ отметили, что действия нелегальных оружейников уже будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 года изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК РФ. Они ужесточили уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.

Напомним, в июле ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России.



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