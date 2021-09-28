Самая популярная, но бесполезная процедура у косметолога. Женщины платят за нее деньги и добровольно портят кожу лица

Сегодня миллионы женщин посещают косметолога ради одной процедуры, которую называют самой любимой. Они даже не подозревают того, что такое вмешательство не только бесполезно, но со временем еще и портит структуру кожи лица. Самое неприятное, что за все это еще и деньги платить приходится.

О чем речь

В этой статье речь пойдет о механической чистке лица. О минусах этой процедуры и заблуждениях женщин рассказал доктор Патрин.

Что привлекает женщин в этой, казалось бы, полезной и безобидной процедуре? Безусловно, пустые поры, которые становятся таковыми после распаривания кожи и последующего выдавливания содержимого пор при помощи специальной ложечки или даже руками.

Но почему пустая пора доставляет столько радости? Кто вообще сказал, что она должна быть такой? Любой дерматолог согласится с тем, что каждая пора должна содержать в себе кожное сало – оно необходимо для создания естественного барьера, защищающего от негативных факторов окружающей среды.

Чистка – не для сужения пор

Некоторые клиенты косметологов искренне верят в то, что чистка лица – это единственная эффективная манипуляция, с помощью которой можно решить проблему расширенных пор. На самом деле это не так – Игорь Патрин пояснил почему.

Очищенная от “лишнего” содержимого пора, наоборот, расширяется в своих размерах за счет травмирования, полученного ею в ходе механической чистки. Более того, неаккуратное воздействие на безобидную пору приводит к неприятным последствиям в виде воспалений, акне и даже рубцов, с которыми впоследствии придется очень долго и упорно бороться (не исключено, что у того же косметолога, у которого вы делаете чистку).

Клиент на чистку – постоянный

Стоит отметить, что косметологи очень любят тех клиентов, которые приходят к ним на чистку, ведь они – постоянные. Все дело в том, что эффект чистой кожи, который заметен сразу после механической чистки, пропадает уже через несколько дней и женщина снова становится недовольной видом своей кожи, отчего опять записывается к косметологу на новую процедуру, искренне веря в то, что со временем эффект будет держаться дольше (многим это рассказывают).

На самом деле, как отметил доктор Патрин, любая пора, из которой было выдавлено сальное содержимое, начинает работать активнее, более интенсивно выделяя новую порцию кожного сала. Как результат – еще большая закупорка поры и ее расширение.

Но можно ли как-то справиться с черными точками на коже лица? Да, можно. Однако для этого стоит выбирать более щадящие методики. Выдавливать кожное сало не нужно – лучше замените механическую чистку ультразвуковой или химической.