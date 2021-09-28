В офис, на прогулку с друзьями и магазин: как носить штаны-шаровары с майками, кроссовками и не только

Шаровары – достаточно стильный и интересный предмет гардероба. С ними можно создать множество необычных образов. Главное – знать, с какими вещами шаровары можно сочетать, а от каких аутфитов стоит отказаться. Самое интересное, что шаровары, как ни странно, подходят не только для создания повседневных образов, но и для походов в офис и прогулок с друзьями.

В офис

Если ваш работодатель не является ультраконсервативным, однотонные шаровары могут стать вашим новым любимым предметом гардероба. Свободные легкие брюки отлично сочетаются с пиджаком, белым топом на пуговицах и ботильонами (или кроссовками). Дополните образ аккуратной прической, например, пучком, и отправляйтесь покорять профессиональные вершины.

Если вы работаете в творческой среде, можете сочетать шаровары с блузкой с короткими рукавами с принтом и сандалиями или мюлями на плоской подошве.

Проведите день с друзьями

Чтобы встретиться с друзьями за обедом, сочетайте шаровары с обтягивающим топом с воротником-хомутом нежно-голубого или темно-синего цвета без шнуровки.

Что касается обуви, то шаровары более универсальны, чем джоггеры. Вы можете дополнить образ туфлями на каблуке или шлепанцами. Руководствуйтесь собственными предпочтениями. Единственная обувь, не подходящая к шароварам – ботинки, которые заканчиваются выше щиколотки.

Праздник у озера

Шаровары также подойдут для пикников у озера и для походов на пляж. Выбирайте штаны из легких натуральных материалов, в которых вам не будет жарко. Вы можете дополнить образ коротким топом, сандалиями и интересным кимоно.

Не бойтесь экспериментировать, и вы точно станете самой стильной представительницей прекрасного пола, разгуливающей по берегу близлежащего водоема.

Для выполнения повседневных задач

Шаровары подойдут для создания повседневных образов. Вы можете отправиться в них в магазин или в больницу с ребенком. Дополните образ удобной футболкой или блузкой. Выбирайте комфортный верх, который не будет стеснять движения и доставлять дискомфорт.

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Если вам не нравится образ, который вы создали и вам кажется, что верх и низ находятся в дисбалансе, скорее всего, вы неверно выбрали футболку. Если шаровары свободные, значит, верх должен быть облегающим. И наоборот. Не бойтесь экспериментировать.

Для праздничных выходов

Для создания праздничных образов шаровары тоже подходят. В гардеробе каждой модницы обязательно должен быть комбинезон, как на фото выше. Дополните праздничный лук каблуками и интересными аксессуарами. Не забудьте сделать лаконичную прическу и макияж.

Комбинезон, который представлен на фото, завязывается сзади на шее. Так что вы можете выбрать, насколько смелым будет ваш образ и регулировать глубину декольте. Завяжите его свободнее, чтобы вырез был более глубоким, а линия спины была ниже. Или завяжите его крепче, чтобы придать образу загадочности.

Вы можете надеть комбинезон с черными сандалиями на плоской подошве. Такой образ подойдет для домашней вечеринки с друзьями и близкими.

Вместо заключения

Шарованы – поистине универсальный предмет гардероба. Они могут не только показать хороший вкус своей обладательницы, но и скрыть имеющиеся недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства. Все, что нужно сделать – грамотно подобрать верх, чтобы не было дисбаланса.

Если вы отдаете предпочтение свободным шароварам, значит, верх стоит выбирать более облегающий. И наоборот. Если вы следите за модой, шаровары обязательно должны быть в вашем гардеробе. Достаточно пополнить свой арсенал парой таких штанов, чтобы создать множество стильных и модных образов. Вы можете отправиться в шароварах в магазин, на прогулку с ребенком, на вечеринку с друзьями, в офис и даже на деловую встречу.