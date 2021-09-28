Матовая помада, крем для депиляции, водостойкая тушь и не только: косметика, от которой больше вреда, чем пользы

Некоторые косметические продукты могут принести намного больше вреда, чем пользы, именно поэтому от них желательно отказаться. Эти средства включают крем для депиляции, салфетки для макияжа, а также водостойкую тушь. Вот некоторые виды косметики, а также другие средства, от которых стоит отказаться.

Водостойкая тушь

Специалисты по уходу за кожными покровами говорят о том, что тушь, которую сложно удалить с ресниц, особенно водостойкие ее варианты, в итоге забивает волосяные фолликулы, что может спровоцировать выпадение ресниц.

Стойкие и водостойкие туши довольно сложно удалить, если у вас нет хорошего средства для снятия макияжа с глаз. Если полностью не смывать косметику с ресниц, то крошечные его частички могут попасть в волосяные фолликулы и привести к возникновению инфекции.

Крем для депиляции

Кремы для удаления волос могут спровоцировать сильное раздражение кожи, ведь в состав такого средства входят достаточно агрессивные химические вещества.

Подобные продукты предназначены для растворения волос на поверхности кожи, что провоцирует еще более усиленный рост волосяного покрова.

Лучше всего выбирать восковую эпиляцию или же использовать нити. Они могут спровоцировать небольшое раздражение, которое достаточно быстро проходит.

Солнцезащитный водонепроницаемый крем

Специалисты по уходу за кожными покровами предостерегают от применения солнцезащитного водонепроницаемого крема чаще, чем один раз в день, так как это может спровоцировать воспаление кожных покровов, а также различного рода бактериальные заболевания.

Эти косметические средства отличаются тем, что имеют водонепроницаемые формулы. Они предназначены для того, чтобы оставаться на коже на протяжении всего дня, но под кремом остается пот, который не может нормально выходить на поверхность.

Пот содержит бактерии, которые могут спровоцировать потницу, воспаление, а также многие другие бактериальные состояния кожных покровов.

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Стоит избегать продуктов, в составе которых содержатся различные опасные химические вещества, такие как бензофенон авобензон. Эти компоненты провоцируют выработку свободных радикалов, которые могут привести к возникновению злокачественных опухолей.

Салфетки для макияжа

Эти средства оказывают негативное влияние на состояние кожных покровов, так как содержат в своем составе различные ароматические отдушки и другие консерванты, которые могут спровоцировать сильную чувствительность эпидермиса.

Часто после нескольких недель применения салфеток могут наблюдаться покраснение и жжение. Кожный барьер при этом нарушается, воспаление может усилиться. Кожа начинает выглядеть красной, болезненной.

Стоит отметить, что детские салфетки или средства на водной основе помогает убрать только лишь часть макияжа и загрязнений, а остальная часть косметики еще больше втирается в кожу.

Это может привести к высыпаниям и закупорке пор. Также детские салфетки убирают с кожных покровов натуральные масла. Это делает кожу сухой и натянутой. Кроме того, она становится достаточно тусклой.

Лучше всего выбирать жидкие очищающие средства и специальные кремы, которые помогут убрать имеющиеся загрязнения и сохранить поры чистыми.

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Тональная основа с SPF-фильтрами

Выполнение макияжа с использованием этих косметических средств помогает не только обеспечить красивую матовую поверхность кожи, но и защиту от солнечных лучей. Однако при использовании такого тонального средства мы не накладываем на кожу достаточно толстый слой, что обеспечивает только лишь частичную защиту от ультрафиолета.

Желательно выбирать тональную основу с SPF широкого спектра действия. Это поможет защититься от УФ-лучей, которые вызывают меланомы и солнечные ожоги, а также УФ-А, провоцирующих образование морщин и более ускоренное старение.

Лучше всего использовать увлажняющее средство, на которое следует наносить обычную тональную основу, а затем крем с SPF для обеспечения дополнительной защиты.

Матовые помады

Большим преимуществом такого косметического средства является то, что оно невероятно стойкое и может держаться на губах на протяжении всего дня. Однако некоторые продукты сильно сушат кожу губ.

Матовые помады содержат небольшое количество масел в своем составе, а это значит, что со временем на губах могут появиться трещинки. Такая косметика совершенно не подходит для длительного ношения.

Если все же хочется использовать такое косметическое средство, то изначально нужно нанести бальзам для губ, чтобы предотвратить их сухость.

Стоит использовать матовые помады периодически, а не каждый день. Кроме того, нужно проводить увлажнение и отшелушивание кожи губ.

Скраб

Когда дело доходит до очищения кожных покровов, не стоит использовать слишком агрессивные скрабы с абразивными частичками, так как это может привести к повреждению кожи, а также спровоцировать воспаление и раздражение.

Эти средства также могут спровоцировать микротрещинки на коже, что приведет к ее необратимым повреждениям. Кожные покровы на лице намного тоньше, чем на теле, поэтому их намного легче повредить.